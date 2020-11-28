Выборы мэра Черновцов оказались под угрозой срыва

Второй тур выборов мэра Черновцов оказался под угрозой срыва после того, как четыре партии решили исключить своих представителей из участковых избирательных комиссий.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, пока оснований для их отмены нет.

Ячейки четырех партий подали представления о досрочном прекращении полномочий своих представителей. Это "Батьківщина" (216 представителей), "Европейская Солидарность" (216), "Наш край" (85) и "Рідне місто" (15).

Однако к представлениям не предоставлены заявления от членов УИК. В ЦИК пояснили, что у местных ячеек партий нет полномочий самостоятельно отзывать своих представителей.

Согласно ч. 18 ст. 255 Избирательного кодекса, голосование состоится даже в том случае, если не будут работать некоторые участковые комиссии.

"Территориальная избирательная комиссия обязана установить итоги голосования независимо от количества избирательных участков в соответствующем округе, на которых голосование не было организовано и проведено в день голосования в соответствии с требованиями Кодекса", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября второй тур местных выборов в Украине состоится только в Черновцах. На повторном голосовании горожане будут выбирать мэра города между кандидатом от партии "Единая альтернатива", предпринимателем Романом Кличуком и представителем партии "Команда Михайлишина", депутатом городского совета Виталием Михайлишиным.

Напомним, что Кличук получил в первом туре 15 317 голосов (27,23%), а Михайлишин – 11 988 голосов (21,31%).