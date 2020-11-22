Выборы мэра Черкасс: опубликованы результаты экзит-пола

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ("За будущее") побеждает во втором туре выборов мэра своего оппонента от партии "Голос" Виктора Евпака.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера", который был проведен компанией Liberty Report. Результаты были обнародованы на странице "Шустер online" в Facebook сразу после окончания голосования на участках.

Так, Бондаренко поддержали 54,25% избирателей, а за Евпака проголосовали 45,75%.

Данные экзит-пола по выборам в Черкассах.

Напомним, в первом туре выборов Бондаренко получил поддержку 37,6% избирателей, в то время как Евпака поддержали чуть более 19% избирателей.

Как сообщал "Обозреватель", неделю назад, 15 ноября, повторное голосование на выборах городского головы также произошло в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область) .

О том, как прошел второй тур выборов городских голов 22 ноября во других городах, читайте здесь.