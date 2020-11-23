Выборы мэра Бердянска: Баранов побеждает с минимальным отрывом
По результатам предварительного подсчета голосов, во втором туре выборов мэра Бердянска побеждает кандидат от "За майбутнє", бывший глава Запорожской ОГА Валерий Баранов.
Как сообщает "Бердянск 24", Баранов набирает 51,42% голосов, тогда как его оппонент, кандидат от ОПЗЖ Александр Свидло – 48,56%.
Разница между кандидатами составила менее 1 тысячи голосов.
По имеющейся информации, Баранов с небольшим отрывом победил на абсолютном большинстве избирательных участков.
Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам первого тура Свидло получил 34,7% голосов, а Баранов – 30,15%.