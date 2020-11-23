Выборы мэра Бердянска: Баранов побеждает с минимальным отрывом

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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  • Согласно предварительному подсчету, Баранов набирает 51,42% голосов

  • Разница между кандидатами составила менее 1 тысячи голосов

  • Баранов с небольшим отрывом победил на абсолютном большинстве избирательных участков

Баранов набирает 51,42% голосов

По результатам предварительного подсчета голосов, во втором туре выборов мэра Бердянска побеждает кандидат от "За майбутнє", бывший глава Запорожской ОГА Валерий Баранов.

Как сообщает "Бердянск 24", Баранов набирает 51,42% голосов, тогда как его оппонент, кандидат от ОПЗЖ Александр Свидло – 48,56%.

Разница между кандидатами составила менее 1 тысячи голосов.

По имеющейся информации, Баранов с небольшим отрывом победил на абсолютном большинстве избирательных участков.

Баранов побеждает Свидло

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам первого тура Свидло получил 34,7% голосов, а Баранов – 30,15%.

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