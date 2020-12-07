Кандидат от "Слуги народа" проиграл на выборах в родном городе Зеленского: официальные результаты голосования
На повторных выборах мера Кривого Рога с 56,97% голосов победил представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов.
Официальные результаты в понедельник, 7 декабря, огласил глава городской ТИК Валентин Орлов. Заседание территориальной избирательной комиссии транслировалось на Facebook-странице "Первый Криворожский 1KR.UA".
Кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, генеральный директор ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", получил 69 369 голосов, тогда как Павлов – 97 591.
Еще 4 339 избирательных бюллетеней ТИК признала испорченными.
Отмечается, что на оглашение результатов приехали нардепы от ОПЗЖ, в том числе Нестор Шуфрич. После того как глава ТИК сообщил официальные итоги, члены комиссии подписали протокол заседания.
В ОПЗЖ ранее заявили о победе своего кандидата в Кривом Роге, но с чуть большим результатом (58,5%).
Telegram-канал "Политика Страны" пишет, что после победы Павлов позвонил отказавшемуся от участия во втором туре выборов Юрию Вилкулу и поблагодарил его за поддержку.
Так, сняв свою кандидатуру, действующий мэр Кривого Рога Вилкул призвал избирателей голосовать за Павлова.
Напомним, на повторное голосование за главу Кривого Рога пришло меньше людей, чем в первом туре, – 35,14% (171 299 человек) против 36,72%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в первом туре выборов мэра в Кривом Роге лидировал Юрий Вилкул. Он был городским главой в течение 10 лет.
Политик набрал 45,9% поддержки избирателей. Его главный оппонент – Дмитрий Шевчик – 25,6%.
Однако Вилкул отказался участвовать во втором туре по состоянию здоровья.
К повторному голосованию допустили кандидата, который занял третье место, – Константина Павлова. Тогда он получил только 9,15% голосов.
Накануне второго тура выборов в Кривом Роге, родном городе президента, Комитет избирателей Украины уличил Владимира Зеленского в агитации за кандидата от "слуг".