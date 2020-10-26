"Рекорд Лукашенко" и две партии в горсовете: данные экзитпола по выборам в Ивано-Франковске
Мэром Ивано-Франковска по итогам первого тура местных выборов-2020 может стать действующий городской глава Руслан Марцинкив ("Свобода").
По результатам экзитпола социологической группы Олега Головенского и местного издания "Фіртка", политик получил 86,1% голосов.
Опрос избирателей показал такие результаты голосования:
Руслан Марцинкив ("Свобода") – 86,1%;
Петр Шкутяк ("Европейская солидарность") – 6,9%;
Наталья Сербин ("Украинская Галицкая Партия") – 3,9%;
Александр Богачев ("Слуга народа") – 2,4%;
Василий Стефанишин ("Платформа общин") – 0,6%.
На своей странице в Facebook действующий мэр поблагодарил каждого жителя за сделанный выбор. Он также поделился результатами опроса от "Центра развития инициатив":
Отметим, на недавних выборах в Беларуси Александр Лукашенко, как заявляется официально, также получил более 80% голосов (ЦИК утверждает, что 83,49%). Однако, такие итоги голосования не признали в ЕС и других странах.
В Ивано-Франковский городской совет, согласно экзитполу "Фіртки", проходят две партии – "Свобода" и "ЕС". Близкой к проходному барьеру также оказалась "Батькивщина".
Результаты опросов такие:
"Свобода" – 66,29%;
"Европейская солидарность" – 16,76%;
"Батькивщина" – 4,76%;
"Слуга народа" – 3,81%;
"Голос" – 2,29%;
"За майбутнє" – 1,9%;
"Удар" – 1,33%;
"Украинская Галицкая Партия" – 1,33%;
"Платформа обществ" – 0,95%;
"Народный Рух Украины" – 0,19%.
Немного другие цифры опубликовал "Центр развития инициатив":
Результаты экзитполов по другим городам Украины можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.