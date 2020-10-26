"Рекорд Лукашенко" и две партии в горсовете: данные экзитпола по выборам в Ивано-Франковске

Мэром Ивано-Франковска по итогам первого тура местных выборов-2020 может стать действующий городской глава Руслан Марцинкив ("Свобода").

По результатам экзитпола социологической группы Олега Головенского и местного издания "Фіртка", политик получил 86,1% голосов.

Опрос избирателей показал такие результаты голосования:

Руслан Марцинкив ("Свобода") – 86,1%;

Петр Шкутяк ("Европейская солидарность") – 6,9%;

Наталья Сербин ("Украинская Галицкая Партия") – 3,9%;

Александр Богачев ("Слуга народа") – 2,4%;

Василий Стефанишин ("Платформа общин") – 0,6%.

На своей странице в Facebook действующий мэр поблагодарил каждого жителя за сделанный выбор. Он также поделился результатами опроса от "Центра развития инициатив":

Скриншот

Выборы Ивано-Франковск Facebook / Руслан Марцинкив

Отметим, на недавних выборах в Беларуси Александр Лукашенко, как заявляется официально, также получил более 80% голосов (ЦИК утверждает, что 83,49%). Однако, такие итоги голосования не признали в ЕС и других странах.

В Ивано-Франковский городской совет, согласно экзитполу "Фіртки", проходят две партии – "Свобода" и "ЕС". Близкой к проходному барьеру также оказалась "Батькивщина".

Результаты опросов такие:

"Свобода" – 66,29%;

"Европейская солидарность" – 16,76%;

"Батькивщина" – 4,76%;

"Слуга народа" – 3,81%;

"Голос" – 2,29%;

"За майбутнє" – 1,9%;

"Удар" – 1,33%;

"Украинская Галицкая Партия" – 1,33%;

"Платформа обществ" – 0,95%;

"Народный Рух Украины" – 0,19%.

Немного другие цифры опубликовал "Центр развития инициатив":

Выборы в горсовет Ивано-Франковска Facebook / Руслан Марцинкив

Результаты экзитполов по другим городам Украины можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.