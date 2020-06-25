В четверг, 25 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием представителей ОРДЛО в составе украинской делегации.

Как передает сайт Офиса президента, украинская сторона в ТКГ подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Обсуждались вопросы противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств.

Украинская сторона предложила провести дополнительное заседание группы по вопросам безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ.

Также она добилась возобновления работы украинского оператора мобильной связи в ОРДЛО и выразила готовность помочь СММ ОБСЕ в расследовании инцидента с повреждением камеры наблюдения в районе Широкино 22 июня после обстрела с оккупированных территорий.

Украинская сторона поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, которые находятся в ОРДЛО, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация поставила вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам Украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок. Выборы, как отмечается, могут состояться исключительно после вывода российских войск и техники, разоружения формирований "Л/ДНР" и восстановления полного контроля над границами.

Также обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на освобождении по принципу "всех на всех".

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля. Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ, посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента заявили, что Украина сделала все необходимое для проведения новой встречи "нормандской четверки". Переговоры рассчитывают провести до конца 2020 года.

Зеленский отметил, что хочет встретиться с Путиным, не дожидаясь окончания пандемии COVID-19.