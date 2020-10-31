Саакашавили после результатов выборов в Грузии "отказался" от должности премьера

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что должность грузинского премьер-министра ему не интересна.

Об этом он заявил в эфире одного из грузинских телеканалов вечером в пятницу, 31 октября, после оглашения первых результатов экзитполов. Трансляцией программы политик поделился на своей странице в Facebook.

Отметим, согласно опросу избирателей, лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 52,26%. Оппозиционная коалиция "Единое национальное движение", сформированная Саакашвили, получает 25,33% голосов.

"Национальное движение" получило вдвое больше, чем другие партии, но сейчас не время делить – кто сколько получил. Сейчас имеет значение наша страна.

Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", – сказал Саакашвили.

Он добавил, что оппозиция должна найти фигуры для формирования правительства, которые будут приемлемыми для народа Грузии.

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