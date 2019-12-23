Главная Новости
23 декабря • обновлено в 13:03
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Выборы глав ОТО: партия Порошенко стала второй среди политических сил

Читать материал на украинском

По предварительным подсчетам, на первых выборах в объединенных территориальных общинах 22 декабря партия "Европейская солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных председателей ОТО.

Об этом сообщили на сайте политсилы. В частности уверенную победу в своих общинах получили: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, которая возглавит Иосифовскую ОТО Кировоградской области; Василий Совга – 63,3% на выборах в Рафаловской ОТО Ривненской области и Анатолий Скороход – 50% в Алексеевской ОТО Кировоградской области; Крупенко Виталий – в Зазимской ОТО.

По предварительным итогам результатов выборов глав ОТО украинцы поддержали 44 самовыдвиженца, 23 представителя "Слуги народа", 4 представителя "Европейской солидарности", 3 – "Батьківщини", 1 – УКРОП, 1 – "Наш край".

Партия "Европейская солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных глав ОТО

Партия "Европейская солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных глав ОТО

Новости
"Европейская солидарность" Порошенко присоединилась к "Европейской народной партии"

В политсиле заявили, что будут отстаивать курс на децентрализацию, начатый пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, 22 декабря, в Украине состоялись первые местные выборы в 86 новообразованных ОТО.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
выборы в ОТГ победа в ОТГ ОТГ результаты выборов в ОТГ Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
От партии пэдро 4 человека! Четыре! У вас можно поучиться, как из любого провала с треском сотворить фантастическую, мощную перемогу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги