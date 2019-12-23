Выборы глав ОТО: партия Порошенко стала второй среди политических сил

По предварительным подсчетам, на первых выборах в объединенных территориальных общинах 22 декабря партия "Европейская солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных председателей ОТО.

Об этом сообщили на сайте политсилы. В частности уверенную победу в своих общинах получили: Валентина Снисаренко с результатом поддержки более 81% избирателей, которая возглавит Иосифовскую ОТО Кировоградской области; Василий Совга – 63,3% на выборах в Рафаловской ОТО Ривненской области и Анатолий Скороход – 50% в Алексеевской ОТО Кировоградской области; Крупенко Виталий – в Зазимской ОТО.

По предварительным итогам результатов выборов глав ОТО украинцы поддержали 44 самовыдвиженца, 23 представителя "Слуги народа", 4 представителя "Европейской солидарности", 3 – "Батьківщини", 1 – УКРОП, 1 – "Наш край".

Партия "Европейская солидарность" стала второй среди политических сил по результатам избранных глав ОТО

В политсиле заявили, что будут отстаивать курс на децентрализацию, начатый пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, 22 декабря, в Украине состоялись первые местные выборы в 86 новообразованных ОТО.

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