В Чернигове переизбрали действующего мэра: появились результаты выборов главы города и горсовета

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Владислав Атрошенко выиграл выборы мэра Чернигова

На выборах мэра Чернигова побеждает действующий глава города Владислав Атрошенко.

Такие результаты местных выборов по протоколу избирательной комиссии обнародовала 27 октябряжурналистка Соня Кошкина. На своем Telegram-канале она сообщила, что мэр набрал 79,17% голосов.

Конкуренты Атрошенко отстали от него с большим отрывом. "У других кандидатов такая малость [голосов], что стыдно публиковать", – написала журналистка.

Кроме того, она опубликовала результаты выборов в горсовет Чернигова:

  • "Родной дом" – 58,3% (выходят на 25 мандатов);

  • "Слуга народа" – 8%;

  • "Наш край" – 7,5%;

  • "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 6,8%;

  • "Батьківщина" – 3,8%;

  • "Сила и честь" – 3%;

  • "За майбутнє" – 2,4%.

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Напомним, как свидетельствовали данные экзитпола, Атрошенко лидировал на местных выборах в первом туре с 85% голосов.

За Юрия Тарасовца от "Слуги народа" отдали голоса 3,5% избирателей, а за Александра Соколова от партии "Наш край" – 3,4%. Остальные кандидаты в мэры набрали менее 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть развеселила песня участкового полицейского с Черниговщины, который спел о том, как он с коллегами и земляками будет охранять участок на местных выборах.

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