В Чернигове переизбрали действующего мэра: появились результаты выборов главы города и горсовета

На выборах мэра Чернигова побеждает действующий глава города Владислав Атрошенко.

Такие результаты местных выборов по протоколу избирательной комиссии обнародовала 27 октябряжурналистка Соня Кошкина. На своем Telegram-канале она сообщила, что мэр набрал 79,17% голосов.

Конкуренты Атрошенко отстали от него с большим отрывом. "У других кандидатов такая малость [голосов], что стыдно публиковать", – написала журналистка.

Кроме того, она опубликовала результаты выборов в горсовет Чернигова:

"Родной дом" – 58,3% (выходят на 25 мандатов);

"Слуга народа" – 8%;

"Наш край" – 7,5%;

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 6,8%;

"Батьківщина" – 3,8%;

"Сила и честь" – 3%;

"За майбутнє" – 2,4%.

Напомним, как свидетельствовали данные экзитпола, Атрошенко лидировал на местных выборах в первом туре с 85% голосов.

За Юрия Тарасовца от "Слуги народа" отдали голоса 3,5% избирателей, а за Александра Соколова от партии "Наш край" – 3,4%. Остальные кандидаты в мэры набрали менее 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть развеселила песня участкового полицейского с Черниговщины, который спел о том, как он с коллегами и земляками будет охранять участок на местных выборах.