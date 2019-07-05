Выборов 21 июля может не быть: в ЦИК забили тревогу

Если апелляция Центральной избирательной комиссии о проведении пережеребьевки относительно номеров партий в избирательных бюллетенях будет проиграна, то внеочередных парламентских выборов 21 июля не будет.

Об этом OBOZREVATEL заявила член ЦИК Ирина Ефремова. По ее словам, технически заново перепечатать бюллетени за две недели невозможно.

"Если апелляцию не примут, то выборы будут сорваны. Мы и так уже в последний день отдали бюллетени. Вы уже видели, что напечатано 5 миллионов 200 тысяч экземпляров, сейчас наверное уже около 6 миллионов. Для того, чтобы остановить процесс – нужно перенастроить машины, перезарядить шрифт под новый бюллетень.

Это примерно 4-5 дней дополнительно, у нас столько времени нет. Бюллетени смогут напечатать лишь после 21 июля. Более того, никого не интересует сколько потрачено денег. Это же сумасшедшие суммы из государственного бюджета", – подчеркнула Ефремова.

Член ЦИК также добавила, что во время первой жеребьевки нарушений не было. Все партии согласились с ее результатами и никаких претензий Комиссия не получала. Сейчас же ситуация набирает оборотов, и, по мнению Ефремовой, это попытка сорвать выборы.

Голосование под угрозой

"Аграрная партия придумала, что чьи-то права нарушены и их не устраивает номер в списке. Но если мы посмотрим всю историю принятия решений, то ЦИК, по моему мнению, работала в рамках закона и никто не был против", — рассказала Ефремова.

Отметим, ранее Шестой апелляционный административный суд принял решение о проведении повторной пережеребьевки партий для внесения изменений в бюллетень. Дело в том, что суд удовлетворил иск к ЦИК с требованием провести перестановку партий из-за включения в избирательный процесс "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

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