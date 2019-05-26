"Заговоры и отравления": расшифрована дата выборов в Раду

День, на который назначены внеочередные парламентские выборы в Украине – 21 июля – будет отмечен повышенной эмоциональностью.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Александр Образцов. По его словам, с 5 часов утра этого дня "Луна будет пребывать в созвездии Пегаса".

"Начатые в этот день ответственные дела часто вредят репутации человека. Заговоры, суды, поджоги и пожары, отравления, несчастные случаи, конфликты и сражения, разрушения и проявления жестокости - вот дела, которым способствует данное время", - сообщил астролог.

Избирательный участок, иллюстрация Газета "День"

В то же время он заметил, что активные действия, в том числе разрушительного характера, например, "снос зданий, военные учения, подрезание или выкорчевывание деревьев, вынос хлама", "могут быть осуществлены в согласии с природным влиянием времени".

В контексте выборов астролог заявил: "Если рассматривать выборы в парламент как вынос непотребного, то время очень подходящие. Тем более что 20-й лунный день благоприятен для очищения".

По его оценкам, "рассудительность и осторожность наряду с осуществлением защитных действий помогут пережить это время с минимальным напряжением. Однако длительного эффекта от начатых в это время дел ожидать не стоит. Общее положение планет в этот день указывает на повышенную эмоциональность общества".

Как писал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля. Президент своим указом назначил досрочные выборы на 21 июля.

Во время встречи Зеленского и глав парламентских фракций была утверждена модель, по которой пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Произойдет переход от смешанной к пропорциональной системе с закрытыми списками, однако политические советы получат право удалять из них своих кандидатов.

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