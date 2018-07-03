Выборы-2019: украинцы назвали тех, кто пройдет в Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы десять политических партий.

Исходя из результатов социологического опроса центра "Социальный мониторинг", компании "Социс" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, лидером голосования стала бы партия "Батьківщина" с 12,2% голосов среди всех респондентов и 18,8% среди тех, кто имеет намерение голосовать и уже определился, передает "Интерфакс-Украина".

Далее за ней следуют "Оппозиционный блок", который набрал бы 7,5% голосов (11,6%), "Гражданская позиция" — 6,7% (10,4%), Радикальная партия Олега Ляшко — 6,7% (10,4%), Аграрная партия Украины — 5,1% (7,9%), Объединение "Самопоміч" — 4,4% (6,8%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" — 4,3% (6,7%), партия "За життя" Вадима Рабиновича — 3,8% (5,9%) и Всеукраинское объединение "Свобода" — 3,3% (5,1%).

Наибольший уровень недоверия среди политиков, согласно данным опроса, сохраняется к экс-премьер-министру Арсению Яценюку (баланс доверия -79%) и спикеру Верховной Рады Андрею Парубию (-70%).

Наибольший баланс доверия имеет музыкант Святослав Вакарчук (-8,4%), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (-24%), а также мэр Львова Андрей Садовой (-34%).

Говоря о политической активности населения, следует отметить, что 29% опрошенных граждан однозначно уверены, что примут участие в голосовании на парламентских выборах, запланированных на октябрь 2019 года, 45% скорее всего примут, а 8% скорее всего не будут принимать, 11% однозначно уверены, что не будут участвовать в голосовании и 7% затруднились ответить.

Указанный опрос проводился с 21 по 27 июня 2018 года. Исследование охватило всю территорию страны, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего было опрошено 5 030 респондентов в 350 разных населенных пунктах, за исключением областных центров. Погрешность не превышает 1,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты социологического исследования группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что лидером президентского рейтинга остается глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.