Выборы-2019: у Гриценко зафиксировали "высокий потолок роста"

У одного из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолия Гриценко есть еще в запасе высокий "потолок роста" - возможность для повышения рейтинга среди украинцев.

Об этом сообщили в его штабе, говорится в статье журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

"У нас высокий потолок роста, главное - убедить избирателей, что Гриценко может выиграть", - подчеркнул собеседник РБК-Украина из штаба Гриценко.

По внутренней партийной социологии, Гриценко занимает второе место в рейтингах после Юлии Тимошенко.

При этом в штабе Гриценко сообщили, что активную фазу кампании планируют запустить ближе к новому году - к официальному старту гонки.

Выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания, согласно закону, стартует за три месяца до дня выборов.

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