Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала Наливайченко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко кандидатом на выборах президента-2019.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.

Напомним, делегаты всеукраинского съезда партии "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость" 3 января единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера в качестве кандидата на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019.