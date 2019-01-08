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Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала Наливайченко кандидатом в президенты

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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко кандидатом на выборах президента-2019.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник.

Напомним, делегаты всеукраинского съезда партии "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость" 3 января единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера в качестве кандидата на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019.

Персона
Валентин Наливайченко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ещё одно безыдейное животное решило в альфа-козлы для украинцев податьься будто бы это стадо, а не народ идею которого Киев иллюстрирует.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что не так, безыдейные сталные зверушки, или Наливайченко вас уважаемой идеей объединил, а не мордой своей торгует?
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