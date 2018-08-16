Выборы-2019: Гриценко раскрыл подробности переговоров с Вакарчуком

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко проводит консультации с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала DumskayaTV.

Говоря о "ситуативном союзе" с Вакарчуком, он заметил: "Возможно ли такое? Возможно".

В этом контексте Гриценко сообщил: "Мы работаем совершенно открыто на объединение с такими политическими силами, как "Альтернатива" - уже объединились, "Народный контроль" - уже на одной платформе. Далее работаем с "Самопомощью", с "Демальянсом", с "Силой людей", с Чумаком, с "ЕвроОптимистами". Проводим консультации с Вакарчуком и с другими, кто близок по ценностям".

Политик рассказал, что знаком с известным музыкантом более 15 лет. В частности, он сообщил, что однажды, будучи на посту министра обороны, попросил Вакарчука выступить перед украинским миротворческим контингентом в Косово, и тот согласился, причем, совершенно бесплатно. "Он выступил с песней, поддержал наших воинов, и не только наших. Он это сделал, и это было классно, и это было действительно круто", - сказал Гриценко.

По его словам, последний "абсолютно доверительный разговор" у него был с Вакарчуком 3 июля, "о стране, проблемах, путях". Позже, 14 августа, он позвонил ему по WhatsApp. "Я ему просто сообщил, что мы с женой и младшей дочерью пойдем на его концерт 24 августа в Киеве на "Олимпийском" стадионе", - рассказал политик.

Он также ответил на реплику о том, что политикой должны заниматься профессионалы. Гриценко согласился: "Если мы сейчас говорим о фамилии Славы Вакарчука, то как принцип - это да, потому что на самом деле каждая профессия требует своей квалификации". В то же время Гриценко заметил: "Это будет его решение. Я думаю, что оно будет мудрым".

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля стало известно: Святослав Вакарчук опроверг информацию о том, что обсуждал с кем-либо возможность его выдвижения в президенты Украины.