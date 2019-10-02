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2 октября • обновлено в 11:17
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Выборов под дулом пулеметов не будет! Зеленский очертил "красные линии" по Донбассу

1.1т Читать материал на украинском

Выборов на оккупированном Донбассе не будет, пока там остаются войска России.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед нардепами в Верховной Раде 2 октября, передают источники OBOZREVATEL. "Украинская сторона принимает документ ("формула Штайнмайера". – Ред.) в полной мере, но выборов, пока там есть войска РФ, не будет", – сказал глава государства.

Новости
Появился полный текст "формулы Штайнмайера", подписанный Кучмой

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ТСН

Кроме того, в распоряжении у OBOZREVATEL оказались тезисы-пояснения касательно переговоров по Донбассу. В частности, в них указано:

  • На Временной консультативной группе в Минске обсуждался вопрос обмена пленными. Зеленский поставил себе цель – вернуть всех до единого.

  • Было достигнуто договоренности о разведении войск на двух участках линии размежевания.

  • Были устранены препятствия для проведения встречи в "нормандском формате". В частности, согласовано формулу, согласно которой временный закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях вступит в силу только после проведения выборов, которые будут соответствовать Конституции Украины.

  • Никаких выборов под дулом пулеметов не было и быть не может.

  • Закон об особом порядке местного самоуправления будет новым. Его разработают при тесном сотрудничестве с обществом.

  • Окончательно формула разрешения конфликта на Донбассе будет принята на встрече в "нормандском формате".

Напомним, что вечером во вторник, 1 октября, активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • 18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании "формулы".

  • 19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

  • Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что украинская сторона не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

  • В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Минские договоренности Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Формула Штайнмайера нормандский формат
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Во-первых российских войск там нет, ОБСЕ их не фиксирует. Во-вторых в формуле об этом ни слова, главное чтобы ОБСЕ признала
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