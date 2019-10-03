Главная Новости
3 октября • обновлено в 11:15
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

''Выборов мэра Киева не будет'': в ''Слуге народа'' назвали главную причину

2.6т Читать материал на украинском

Перевыборов мэра Киева Виталия Кличко в декабре не будет, а досрочные местные пройдут по всей Украине в апреле 2020 года.

Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в "Слуге народа", комментируя обсуждения законопроекта "О столице". По словам собеседника, проект будет принят, и его главная задача — обрезать полномочия городского головы столицы.

"Кампания же пройдет по всей стране где-то в апреле. Все зависит от окончания процесса децентрализации, сейчас выборы проводить не имеет смысла, ведь есть еще не завершенные процессы", — подчеркнул источник, а также добавил, что такое решение практически принято.

Новости
Досрочные выборы мэра Киева: в "Слуге народа" прояснили планы
''Выборов мэра Киева не будет'': в ''Слуге народа'' назвали главную причину

Важно отметить, что Верховная Рада рассматривает в первом чтении сразу четыре проекта. Пока же неизвестно, какой из них имеет шансы на принятия, ведь несколько были поданы отдельными группами народных депутатов от "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
8
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel