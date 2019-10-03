''Выборов мэра Киева не будет'': в ''Слуге народа'' назвали главную причину

Перевыборов мэра Киева Виталия Кличко в декабре не будет, а досрочные местные пройдут по всей Украине в апреле 2020 года.

Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в "Слуге народа", комментируя обсуждения законопроекта "О столице". По словам собеседника, проект будет принят, и его главная задача — обрезать полномочия городского головы столицы.

"Кампания же пройдет по всей стране где-то в апреле. Все зависит от окончания процесса децентрализации, сейчас выборы проводить не имеет смысла, ведь есть еще не завершенные процессы", — подчеркнул источник, а также добавил, что такое решение практически принято.

Важно отметить, что Верховная Рада рассматривает в первом чтении сразу четыре проекта. Пока же неизвестно, какой из них имеет шансы на принятия, ведь несколько были поданы отдельными группами народных депутатов от "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что до конца года провести выборы в Киеве невозможно, так как нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации.

Стало известно, что общее состояние столицы за время пребывания на посту мэра Виталия Кличко ухудшилось, что и повлияло на высокий запрос киевлян к обновлению власти.

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