В Нацполиции рассказали, чем занимается "секретный" департамент

Марина Лисничук Расследования 11:25, 5.10.2020 Обновлено: 11:42, 5.10.2020

"Секретный" департамент защиты интересов общества и государства в Национальной полиции Украины занялся вопросами нарушения избирательного законодательства на местных выборах, которые пройдут 25 октября.

Структура, созданная 12 марта этого года, полноценно работает только два последних месяца. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, до этого проводилась тщательная проверка всех кандидатов на должности в департаменте. Они прошли полиграф и тщательное изучение подразделениями внутренней безопасности полиции.

"На данный момент это подразделение занимается исключительно вопросами нарушения избирательного законодательства", – подчеркнул Клименко.

Он также добавил, что после выборов в компетенции сотрудников департамента будет, в частности, расследование нарушений прав журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция Украины по состоянию на 29 сентября зарегистрировала 123 уголовных производства по фактам нарушения избирательного процесса. Пятая часть из них касается возможного факта подкупа избирателей перед выборами-2020.

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