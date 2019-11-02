"Выбил зуб": всплыла информация о драке Богдана с Бакановым

Глава СБУ Иван Баканов подрался с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Инцидент произошел 30 октября в стенах ОП, утверждает журналист Станислав Речинский в Facebook.

По его словам, конфликт был связан с назначениями в Службе безопасности. В результате драки Баканов якобы выбил зуб Богдану.

"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта – назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов – Вовка. Богдану выбили зуб", – утверждает журналист.

Иван Баканов и Андрей Богдан

Информацию о драке также подтвердила журналистка Соня Кошкина. "Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", – написала она в своем телеграм-канале.

В то же время журналист Роман Кравец заявил, что Баканов и источники в Офисе президента факт драки не подтвердили.

"Взял и написал Баканов. Он отписывает: "Очень смешно" и много смайликов… Источник в ОПУ "дал мне зуб", что у Богдана с зубом все ок", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Богдан рассказал об общении Офиса президента с олигархами.

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