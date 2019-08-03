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"Вы знаете, какое ко мне доверие": Зеленский высказался о скандале с США

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что якобы пользовался услугами лоббистов в США.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам во время визита в Трускавец в субботу, 3 августа.

"Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое ко мне доверие у людей... Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил", - подчеркнул Зеленский.

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Кирилл Тимошенко и Владимир Зеленский

Кирилл Тимошенко и Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Голос Америки" распространил информацию о том, что "американцы заключили конракт з Зеленским на сотрудничество с 3 апреля по 21 мая 2019 года", за что им якобы заплатили крупную сумму денег.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Госдеп доверил Зеленскому управлять страной-вассалом США, для его уровня это достаточно серьёзное доверие!
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Угу, Васісуалій Лоханкін і єво роль в Міровой революціі" :))))
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0
0
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Это не доверие - надежда на "шару".
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