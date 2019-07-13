"Вы нас за идиотов держите?" Зеленский публично "обезглавил" ГФС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении.

Это произошло во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в Одессе под его председательством, сообщает Офис президента. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не в Facebook, а из реальных документов", – подчеркнул Зеленский.

Александр Власов (по центру) Офис президента

Свое требование глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский во время совещания в Ужгороде 6 июля. При этом его сообщение об их освобождении от должностей в соцсети оказалось ложным.

"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в Facebook. То есть, вы отправили людей в отпуск", – сказал президент.

Офис президента

Власов ответил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Я сегодня напишу заявление", – отметил он.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами "Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?" змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.

Известно, что Власов с 5 сентября 2018 года исполнял обязанности главы Государственной фискальной службы Украины после увольнения Мирослава Продана. За две недели до своей отставки, Продан отстранил Власова от должности начальника Одесской таможни на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Зеленский провел совещание в Закарпатской таможне и устроил жесткий разговор с начальниками таможен нескольких областей. После заслушивания докладов руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой президент потребовал уволить их.

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