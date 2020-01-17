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17 января • обновлено в 20:44
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"Вы еще не рассчитались!" Зеленский выступил против отставки Гончарука: заявление

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против отставки премьер-министра Алексея Гончарука и захотел, чтобы он продолжил работать во главе Кабмина.

Об этом он лично сказал Гончаруку во время встречи в Офисе президента в пятницу 17 января.

Зеленский подтвердил, что получил заявление премьера об отставке, но намекнул на свое хорошее отношение к Гончаруку и его "молодому правительству".

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"Что касается моего решения в целом. Общество и я дали вам и правительству большой процент доверия. Большой. Поэтому мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит доверия перед нашим обществом. И у вас достаточно энергии это сделать", – заявил президент.

Зеленский и Гончарук

Зеленский и Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.

  • Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.

  • Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

  • В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!"

  • Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.

  • В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".

  • Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.

  • Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Офис президента
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sadyk alex
sadyk alex
бред какои-то...
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Hecke Josef
Hecke Josef
Клоунаду как всегда,устроил.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
процесс коппуляции земноводных с премыкающими))))
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