"Вы еще не рассчитались!" Зеленский выступил против отставки Гончарука: заявление

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против отставки премьер-министра Алексея Гончарука и захотел, чтобы он продолжил работать во главе Кабмина.
Об этом он лично сказал Гончаруку во время встречи в Офисе президента в пятницу 17 января.
Зеленский подтвердил, что получил заявление премьера об отставке, но намекнул на свое хорошее отношение к Гончаруку и его "молодому правительству".
"Что касается моего решения в целом. Общество и я дали вам и правительству большой процент доверия. Большой. Поэтому мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит доверия перед нашим обществом. И у вас достаточно энергии это сделать", – заявил президент.
Зеленский и Гончарук
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!"
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
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