"Вы еще не рассчитались!" Зеленский выступил против отставки Гончарука: заявление

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против отставки премьер-министра Алексея Гончарука и захотел, чтобы он продолжил работать во главе Кабмина.

Об этом он лично сказал Гончаруку во время встречи в Офисе президента в пятницу 17 января.

Зеленский подтвердил, что получил заявление премьера об отставке, но намекнул на свое хорошее отношение к Гончаруку и его "молодому правительству".

"Что касается моего решения в целом. Общество и я дали вам и правительству большой процент доверия. Большой. Поэтому мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит доверия перед нашим обществом. И у вас достаточно энергии это сделать", – заявил президент.

Зеленский и Гончарук

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