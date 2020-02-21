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22 февраля • обновлено в 00:08
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"Вы бы так кричали в 14 году!" Шустер осадил истерику скандальной Лукаш в прямом эфире

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Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов разгромил скандальную экс-министра юстиции времен президентства Виктора Януковича Елену Лукаш в прямом эфире, а после её осадил и лично Савик Шустер. Перепалка случилась, когда Лукаш начала заявлять, что первых "беркутовцев" на Майдане убили в то же время, когда зафиксированы и смерти майдановцев.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Юрий Бутусов показал видео с последствиями нападения правоохранителей на протестующих. После он отметил, что на момент записи видео ни один из "беркутовцев" не погиб. Лукаш начала его перебивать криками "Это ложь", заявляя, что у неё есть экспертиза 2017 года, которая это опровергает.

"Это официальный документ. Это более чем официальный документ. Стоят и врут", - выкрикивала Лукаш.

Елена Лукаш устроила скандал у Шустера

Елена Лукаш устроила скандал у Шустера

Скриншот

В ответ на это Бутусов под дальнейшие крики Лукаш заявил, что даже рапорт МВД говорит о том, что первые погибшие среди правоохранителей - двое срочников - были в 16:15-16:30.

"Вначале погибают четверо протестующих, 22 января, ни одного правоохранителя. Потом 18 февраля погибли 8 человек, ни одного правоохранителя. Они затем идут на Майдан и начинают операцию "Бумеранг", - заявил Бутусов.

Лукаш продолжила перебивать его и заявлять, что Бутусов якобы делит людей, а суды не разбираются в деле должным образом. Бутусов же, в свою очередь, ответил, что суд будет бессмысленным, если там будет такой же цирк и дурдом.

Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

Скриншот эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

"Я хочу сказать: если у нас судебное рассмотрение будет проходить в балагане, где есть актриса, которая устраивает цирк и дурдом, то мы никогда ничего не рассмотрим. Общество не узнает ничего, пока не будет судебного заседания. Вы видите, когда у человека нет никаких аргументов и помойка только в голове и на языке, установить истину нельзя", - подытожил Бутусов.

Чуть позже в эфире Лукаш принялась перебивать и следующего спикера - экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Однако, тогда её осадил лично Савик Шустер.

"Вы бы так кричали в 14 году! Цены бы вам не было! Если бы вы кричали: "Янукович преступник, Захарченко преступник!", - резко прервал её ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же эфире устроила скандал из-за истории якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Елена Лукаш Юрий Бутусов
Место
Украина
Теги
Майдан Революция Достоинства
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