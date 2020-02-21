"Вы бы так кричали в 14 году!" Шустер осадил истерику скандальной Лукаш в прямом эфире

Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов разгромил скандальную экс-министра юстиции времен президентства Виктора Януковича Елену Лукаш в прямом эфире, а после её осадил и лично Савик Шустер. Перепалка случилась, когда Лукаш начала заявлять, что первых "беркутовцев" на Майдане убили в то же время, когда зафиксированы и смерти майдановцев.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Юрий Бутусов показал видео с последствиями нападения правоохранителей на протестующих. После он отметил, что на момент записи видео ни один из "беркутовцев" не погиб. Лукаш начала его перебивать криками "Это ложь", заявляя, что у неё есть экспертиза 2017 года, которая это опровергает.

"Это официальный документ. Это более чем официальный документ. Стоят и врут", - выкрикивала Лукаш.

Елена Лукаш устроила скандал у Шустера Скриншот

В ответ на это Бутусов под дальнейшие крики Лукаш заявил, что даже рапорт МВД говорит о том, что первые погибшие среди правоохранителей - двое срочников - были в 16:15-16:30.

"Вначале погибают четверо протестующих, 22 января, ни одного правоохранителя. Потом 18 февраля погибли 8 человек, ни одного правоохранителя. Они затем идут на Майдан и начинают операцию "Бумеранг", - заявил Бутусов.

Лукаш продолжила перебивать его и заявлять, что Бутусов якобы делит людей, а суды не разбираются в деле должным образом. Бутусов же, в свою очередь, ответил, что суд будет бессмысленным, если там будет такой же цирк и дурдом.

Юрий Бутусов Скриншот эфира "Свободы слова" с Савиком Шустером

"Я хочу сказать: если у нас судебное рассмотрение будет проходить в балагане, где есть актриса, которая устраивает цирк и дурдом, то мы никогда ничего не рассмотрим. Общество не узнает ничего, пока не будет судебного заседания. Вы видите, когда у человека нет никаких аргументов и помойка только в голове и на языке, установить истину нельзя", - подытожил Бутусов.

Чуть позже в эфире Лукаш принялась перебивать и следующего спикера - экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Однако, тогда её осадил лично Савик Шустер.

"Вы бы так кричали в 14 году! Цены бы вам не было! Если бы вы кричали: "Янукович преступник, Захарченко преступник!", - резко прервал её ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же эфире устроила скандал из-за истории якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий.

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