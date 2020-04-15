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15 апреля • обновлено в 12:53
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Вятровича вызвали в ГБР из-за годовщины Голодомора

2.7т
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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о проведении форума памяти жертв Голодомора.

Об этом политик заявил на своей странице в сети Facebook. Речь идет о форуме к 85-ой годовщине памяти.

"Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу проведения международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?", – пишет Вятрович.

Вятровича вызвали в ГБР из-за годовщины Голодомора

В комментарии телеканалу "Прямой" Владимир Вятрович отметил, что видит в этом исключительно политические преследования и реализацию российского сценария.

"В 2018 году к 85 годовщине Голодомора нами было организовано крупное международное мероприятие с участием исследователей со всего мира и украинских исследователей. Мы два дня работали, и я считаю, что это было одно из важнейших мероприятий в контексте празднования 85 годовщины Голодомора. Несколько месяцев назад я узнал, что мой коллега Макс Бужанский подал заявление на ГБР о якобы неправомерных расходах на организацию этого форума", – сообщил Вятрович.

По его словам, речь идет не только о преследовании лично его, а и "Европейской солидарности", что проходит уже несколько месяцев.

"Я в этом вижу только политические преследования, продолжение, к сожалению, тех политических преследований в отношении нашей политической силы, которые длятся уже несколько месяцев. Какие задели и президента Порошенко, и мою коллегу Софию Федину, а вчера буквально и Татьяну Черновол. Особой грубости этому придает то, что поводом для преследования меня избрано, собственно, мероприятие, посвященное распространению правды о Голодоморе. От этого всего, извините, попахивает каким-то совком и желанием помимо всего прочего еще и запугать тех людей, которые готовы говорить правду о Голодоморе, и опять таки в этом вижу огромную пользу России", – убежден Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вятрович написал жалобу на ГБР в суд, потому что ведомство отказалось расследовать возможную государственную измену председателя Офиса президента Андрея Ермака.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какая такая годовщина и 85-летие? Именно в этот день случился гoлoдoмop? А в какой день он случился в России, Казахстане? А про страшный голод в 30-е годы в Америке украинские страдальцы не слышали?
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Когда уже начнуть вешать эту свiдомо MAHДAйнyтyю мpaзотy???
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Гoлoдoмopщики сраные
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