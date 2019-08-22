"Надо быть готовым к войне": Вятрович предупредил Зеленского об угрозе России

Украинцы и их лидер в лице президента должны быть готовы к тому, что Российская Федерация в любой момент возобновит активные боевые действия.

Нашей стране придется удерживать оборону как на дипломатическом фронте, так и противодействовать полномасштабному вторжению оккупантов вооруженным путем, предупредил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в интервью "Апострофу".

"Очевидно, что украинцы сейчас должны быть готовы к тому, что, к сожалению, боевые действия могут возобновиться, и надо будет защищать целостность Украины. Это не исключает дальнейшего дипломатического давления на Россию, но надо быть готовыми, как всегда, к войне. Тем более, имея под боком такое государство, как РФ. Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum – то есть хочешь мира, готовься к войне – должен быть, наверное, ключевым для любого президента Украины", – считает он.

Вятрович также добавил, что деоккупация Донбасса, скорее всего, станет возможна только при использовании комплекса мер, который, помимо мирного пути, не будет исключать силового сценария.

"Я не исключаю, что одним из элементов могут быть определенные военные операции. Речь идет о сочетании этих мероприятий. Но с другой стороны, надо понимать, что не стоит отбрасывать вероятность силового сценария", – подчеркнул директор УИНП.

Вятрович уверен, что такой же линии поведения Украине следует придерживаться и при освобождении временно аннексированного Крыма.

Владимир Вятрович "Інформаційний Акцент"

"В фронтовой войне один на один Украине будет трудно противостоять России, поскольку ресурсы, которые есть в РФ и в Украине, не соизмеримы. Именно поэтому Украина должна прилагать все усилия, чтобы удерживать дипломатический фронт поддержки в мире. Но с другой стороны, надо понимать, что и Россия никогда не сможет рассчитывать на победу над Украиной. Она должна понимать, что в случае широкомасштабного вторжения в Украину и оккупации ее территорий, столкнется с массовым, совершенно непреодолимым для нее сопротивлением со стороны украинцев", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вятрович заявил, что Майдан и война на Донбассе изменили только тех украинцев, которых они непосредственно коснулись. Вся остальная часть общества воспринимает все это, как шоу, которое можно переключить, устав от него.

Также он считает, что все беды современной Украины связаны с тем, что на протяжении многих веков она находилась под российским гнетом и не имела возможности почувствовать себя самобытным государством. К тому же все усугублялось физическим и культурным геноцидом.

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