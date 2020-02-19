Вятрович потребовал официально признать Майдан революцией

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятровичпризвал Верховную Раду официально признать события на Майдане в 2014 году Революцией Достоинства.

Соответствующее заявление политик сделал в среду, 19 февраля, выступая с трибуны парламента.

Депутат сообщил, что в годовщину трагических событий нужно защитить память о Майдане, которую хотят осквернить.

"Важно помнить про Революцию Достоинства, потому что эта память является гарантом демократического развития и проевропейского развития нашей страны. Поэтому Россия целенаправленно атакует эту память. К тому же к этим информационным атакам приобщились пророссийские медиа в Украине, которые распространяют информацию, что дискредитирует Майдан, представляя его как переворот, который дискредитирует Героев Небесной Сотни", – заявил Вятрович.

Нардеп отметил, что такое стало возможным из-за позиции нынешней власти.

"Так, назначение адвоката Виктора Януковича замдиректором ГБР Александра Бабикова это не только надругательство над родными погибших героев, но это и есть содействие в развороте событий на Майдане в интересах России", – пояснил он.

Владимир Вятрович

Вятрович подчеркнул, что депутаты ОПЗЖ зарегистрировали проект закона по социальной защите бойцов "Беркута", которые убивали Героев Небесной Сотни.

В итоге нардеп призвал принять постановление ВР, где была бы предоставлена четкая оценка Майдану как Революции Достоинства. Он потребовал призвать внеочередное заседание Рады, чтобы принять постановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Вятрович нашел очередную "зраду" в Верховной Раде.

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