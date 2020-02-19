Главная Новости
19 февраля • обновлено в 12:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Вятрович потребовал официально признать Майдан революцией

1.5т
Читать материал на украинском

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятровичпризвал Верховную Раду официально признать события на Майдане в 2014 году Революцией Достоинства.

Соответствующее заявление политик сделал в среду, 19 февраля, выступая с трибуны парламента.

Депутат сообщил, что в годовщину трагических событий нужно защитить память о Майдане, которую хотят осквернить.

Новости
Демонтаж герба СССР на "Родине-Матери": преемник Вятровича развеял слухи

"Важно помнить про Революцию Достоинства, потому что эта память является гарантом демократического развития и проевропейского развития нашей страны. Поэтому Россия целенаправленно атакует эту память. К тому же к этим информационным атакам приобщились пророссийские медиа в Украине, которые распространяют информацию, что дискредитирует Майдан, представляя его как переворот, который дискредитирует Героев Небесной Сотни", – заявил Вятрович.

Нардеп отметил, что такое стало возможным из-за позиции нынешней власти.

"Так, назначение адвоката Виктора Януковича замдиректором ГБР Александра Бабикова это не только надругательство над родными погибших героев, но это и есть содействие в развороте событий на Майдане в интересах России", – пояснил он.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Вятрович подчеркнул, что депутаты ОПЗЖ зарегистрировали проект закона по социальной защите бойцов "Беркута", которые убивали Героев Небесной Сотни.

В итоге нардеп призвал принять постановление ВР, где была бы предоставлена четкая оценка Майдану как Революции Достоинства. Он потребовал призвать внеочередное заседание Рады, чтобы принять постановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Вятрович нашел очередную "зраду" в Верховной Раде.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Евромайдан
Место
Украина
Теги
Майдан Революция Достоинства Партия "Европейская солидарность" Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
14
Смешно
3
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
боится Вятрович, что его повесят...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так революция это смена политического строя...а в Украине сменился строй??? Или боится, что все таки признают очередной сменой едаков у державного корыта, то бишь обычный гос пepeворот???
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Крым Андрей
Крым Андрей
А как же... Это ведь кощунство - публиковать официальные данные следствий, проведенных уже после т.н. Рэволюции, и показывающих, кто начал стрельбу на м@йд@не, сколько "левых", зачастую уби-тых самими "протестующими", людей. Вот надо в рамках невиданной свободы на Украине, за публикацию таких данных сажать или даже р@сстрелив@ть
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги