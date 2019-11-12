Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что получил сообщение с "угрозами" якобы от нардепа из фракции "Слуга народа" Максима Бужанского.

Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook во вторник, 12 ноября, опубликовав соответствующий скриншот. Вскоре анонимный пранкер "Джокер" в Telegram потребовал от политика извинений и показал фото, доказывающие, что СМС отправил он.

Инцидент произошел после того, как стало известно, что Вятрович станет народным депутатом Верховной Рады текущего созыва (по списку партии "ЕС"), так как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука.

Максим Бужанский и Владимир Вятрович Коллаж

"Поздравления от депутата Бужанского", – написал новоиспеченный нардеп под снимком СМС от неизвестного номера, но с изображением "слуги народа".

"Джокер-Бужанский" написал, что якобы "сразу будет бить в е**ло", если его будущий коллега будет прибегать к провокациям и "откроет рот" в сторону "слуги народа".

Сообщение с "угрозами" facebook.com/volodymyr.viatrovych

Сам нардеп от президентской партии опроверг эту информацию на своем Telegram-канале, пояснив, что это не его номер. Он подчеркнул, что это провокация Вятровича.

О том, что сообщение "не рук дело" политика, написал в комментариях к посту и журналист Ян Валетов.

Скриншот

"Вы считаете, господин Вятрович, что суть любви к своей Родине заключается лишь в декомунизаии?

Нет, настоящая любовь к своей страны – это, прежде всего, уважение и любовь к своим соотечественникам, несмотря на их мировоззрение и язык, на котором они привыкли общаться в повседневности.

Не будьте л*хом, опровергните фейк, который вы сами и распространили", – обратился к будущему нардепу от "ЕС" "Джокер".

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института нацпамяти Владимир Вятрович лишился своей должности 18 сентября. Первым об этом сообщил именно Макс Бужанский.

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