Вятрович: мы не допустим люстрации Революции Достоинства

Активизация пророссийских сил стала возможной из-за отсутствия реакции новой власти на проявления реванша, атаки на национальную идентичность и украинскую культуру. Украину пытаются вернуть во времена Януковича – снова предлагают ввести региональные языки, а вопрос декоммунизации решать на местных референдумах.

Об этом глава Украинского института национальной памяти, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил в эфире телемарафона "Стоп Реванш" – совместного проекта телеканалов "Прямой", "Пятый" и "Эспрессо", сообщила пресс-служба политсилы. Он добавил, что команда "ЕС" будет защищать украинскую идентичность на всех возможных площадках: в судах, Верховной Раде и на улицах.

"За последние два месяца мы стали свидетелями того, что можно назвать люстрацией достоинства. Это действительно системное наступление на достижения того, что мы получили за последние пять лет. Я не согласен с тем, что это внутренний реванш, потому что в действительности это российский реванш", – заявил Вятрович.

Владимир Вятрович Пресс-служба "ЕС"

По его словам, реванш имеет два сценария: один из них внутреннеукраинский, второй – внешнеполитический. Он добавил, что они реализуются одновременно, и в Украине есть политические силы, которые являются исполнителями российского сценария.

"И именно поэтому в Верховной Раде должна быть представлена мощная команда партии "Европейская солидарность", которая не позволит реализовать этот сценарий", – отметил кандидат в народные депутаты.

Он добавил, что законодательство, которое оказалось под угрозой уничтожения – законы о люстрации, декоммунизации, о защите и развитии украинского языка, – были приняты по требованию Революции Достоинства.

"Это непосредственные последствия Майдана – восстания украинцев в 2013-2014 годах. Эти законы были чрезвычайно важны, чтобы Украина постепенно начала догонять другие посткоммунистические страны Восточной Европы, где люстрация и декоммунизация прошли в 90-е годы ХХ века, и где эти процессы в сочетании с экономическими реформами позволили этим странам стать членами ЕС и НАТО", – добавил Вятрович.

По его словам, именно это законодательство уже сыграло важную роль для удаления Украины от России.

"В РФ понимают, что Украина, которая говорит на украинском, уважает свою историю и своих героев, – это страна, которую она никогда не сможет проглотить. Поэтому мы сейчас являемся свидетелями попыток нивелировать и разрушить все то, что делалось последние пять лет", – убежден Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что "ЕС" никогда не подведет украинский народ. По мнению пятого президента Украины, власть предлагает люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне".

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