"П’ята колона" Кремля відверто хоче скасувати новий мовний Закон, і у цій ситуації вирішальною буде позиція нової влади, новообраного Президента. Але від них чути скепсис і бажання змінити норми закону.

Я хочу сказати, що ще від початку відновлення Незалежності будь-яка українська влада, котра починала боротися з українською мовою, неодмінно зазнавала фіаско. А ми будемо боротися, щоб новий Закон виконувався! будемо захищати його ! бо ми точно знаємо, що мова об’єднує! Слава Україні!

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