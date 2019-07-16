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В’ячеслав Кириленко
В’ячеслав Кириленко
Віце-прем’єр-міністр України Все статьи автора

Влада, яка боролася з українською мовою, завжди зазнавала краху

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"П’ята колона" Кремля відверто хоче скасувати новий мовний Закон, і у цій ситуації вирішальною буде позиція нової влади, новообраного Президента. Але від них чути скепсис і бажання змінити норми закону.

Я хочу сказати, що ще від початку відновлення Незалежності будь-яка українська влада, котра починала боротися з українською мовою, неодмінно зазнавала фіаско. А ми будемо боротися, щоб новий Закон виконувався! будемо захищати його ! бо ми точно знаємо, що мова об’єднує! Слава Україні!

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Автор
В’ячеслав Кириленко В’ячеслав Кириленко
Место
Украина
Тег
українська мова
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
ти ж сам думаєш на російській мові, чому брешеш?
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