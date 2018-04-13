Ввод миротворцев ООН на Донбасс: озвучены два сценария для Украины

Украине в вопросе ввода в оккупированные районы Донбасса миротворческой миссии ООН должна руководствоваться опытом стран, где уже побывали "голубые каски".

Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич в эфире программы "Кворум" на ObozTV привел примеры миротворческих миссий, которые с точки зрения ООН были "успешными" и "неуспешными".

"Первое - это государство Македония. Там был конфликт с албанским меньшинством. Во время этого конфликта, как и на Донбассе, приехали этнические албанцы из Албании, чтобы защищать своих. Были введены "голубые каски". Был достигнут компромисс, в том числе албанцы получили свою фракцию в парламенте", - рассказал эксперт.

Как отметил Тышкевич, с той поры Македония находится в состоянии перманентного парламентского кризиса, а среднее время работы правительства не превышает один год.

По его словам, ООН называет эту миротворческую миссию успешной.

"Вторая - миротворческая миссия в Марокко. Там есть сепаратистский регион, который поддерживается Алжиром. Были введены "голубые каски". Алжир, как и в нашем случае, сумел доказать, что он не является стороной конфликта. Марокко было вынуждено соглашаться на все, и наконец подошли к референдуму о независимости этих территорий", - рассказал эксперт.

"Это завершилось тем, что, поскольку Марокко не такая мощная страна, они уже несколько лет согласовывают дату проведения референдума. Они перевели конфликт в состояние замороженного. С точки зрения ООН, это неуспешная миссия. С точки зрения Марокко, они пока что единое государство", - отметил Тышкевич.

Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт Олег Стариков спрогнозировал, что миротворцы ООН на Донбассе могут появиться уже в 2019 году. По его словам, заинтересованные стороны уже ведут активные переговоры о количестве миротворцев, составе миссии и ее полномочиях.