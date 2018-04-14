Ввод миротворцев на Донбасс: назван "День Д" для Украины

Украине нужно максимально ускорить работу по привлечению миротворческой миссии на Донбасс до утверждения бюджета ООН на следующий год.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил военный эксперт Олег Стариков.

"Кто будет финансировать? Дело в том, что бюджет ООН начинается с 1 июля. Если до этого времени ничего не будет, то мы затянем это на год. Нам нужно за эти три месяца сделать все возможное, чтобы это дело закрутить", - подчеркнул он.

Также Стариков добавил, что по предварительным подсчетам на содержание такого контингента нужно 1,2-1,5 млрд. долл в год.

На вопрос финансирования обратил внимание и военный эксперт, почетный председатель ОО "Украинский легион" Святослав Стеценко.

"Если финансировать будет Московия, то она будет иметь значительное влияние на определение состава контингента. Если финансировать будут США, то они будут на это влиять. Многим странам выгодно посылать свои контингенты на такие операции, это их заработок", - отметил он.

По словам Стеценко, даже Киев не отказался от участия в таких операциях.

"Даже во время боевых действия на своей территории, когда у нас есть некомплект в подразделениях даже на линии столкновения, Украина все равно отправляет свои войска", - добавил Стеценко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Стеценко заявил, что переговоры относительно ввода миротворческих сил ООН на Донбасс лишены смысла пока не будет определен формат операции.