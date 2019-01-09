В Украине могут ввести новые ограничения для россиян: что изменится

Украина в ближайшее время может ввести биометрический визовый режим с Россией. По крайней мере, на этом настаивает министр иностранных дел Павел Климкин. Он убежден — нынешних ограничений для въезда граждан РФ недостаточно.

Есть ли смысл вводить визы для россиян и каковы последствия будут для украинцев — в материале OBOZREVATEL.

Россиянам путь закрыт?

Главный лоббист введения визового режима с Россией — Министерство иностранных дел Украины. Глава ведомства Павел Климкин неоднократно заявлял о необходимости ужесточить правила въезда для граждан России. При этом в МИД подчеркивают, что речь идет о биометрическом визовом контроле.

“Допустим, мы вводим обычный визовый режим. Что это меняет? Я всегда говорил, что нам необходимо не просто кому-то ставить печать “на каком основании, при каких условиях”, а контролировать: кто, каким образом пересекает границу”, — заявлял Климкин еще в сентябре 2018 года.

Граница

Сейчас риторика не изменилась. "Если просто ввести визовый режим — этикетки штамповать — он никогда не будет работать. Если визовый режим с Россией — только биометрический", — отметил министр.

По словам Климкина, министерство уже прорабатывает возможные сценарии такого шага, и главное — механизм контроля за границей.

"Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных, не исключено, что и биометрический визовый режим с Россией придет", — добавил министр.

В Государственной пограничной службе отмечают, что к визовому режиму они готовы. Единственная сложность — отсутствие специальной базы данных.

“Сложность не в контроле на границе, а в организации предварительной регистрации и в сборе информации о тех гражданах РФ, которые планируют ехать в Украину. Должна быть и система консульских пунктов за пределами Украины или другой формат, каким образом эти граждане будут давать информацию для получения виз. Технически это сложный процесс”, — разъяснил в эфире ObozTV пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

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Стоит отметить, что ввести визы в отношении России можно практически в любое время. Полномочия объявлять специальные ограничения есть у Кабинета министров Украины.

Есть смысл и какие последствия для украинцев?

Мнения разнятся. Как считает международник Вадим Трюхан, в идее ввести биометрический визовый режим сейчас нет никакого смысла. Ведь российские шпионы при желании и так попадут на территорию Украины, а крайними, как всегда, останутся рядовые граждане. Прежде всего украинцы.

“Во-первых, это никак не обезопасит Украину от проникновения российской агентуры. Бороться с ней нужно другими способами. Во-вторых, такой шаг может привести к ответным мерам со стороны РФ, что приведет к параличу консульской системы и серьезным неудобствам для наших граждан, которые временно или постоянно перебывают на территории России. Более того, это может спровоцировать массовый отказ от гражданства тех украинцев, которые вынуждены работать в России, так как у них нет альтернативного рабочего места в Украине”, — пояснил OBOZREVATEL Трюхан.

Заявление же министра Климкина, по словам международника, является лишь заигрыванием с правым электоратом.

Иного мнения придерживается первый заместитель директора центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. Он уверен: введение биометрического визового режима требует отдельной базы данных для получения виз, что ляжет на плечи Государственной пограничной службы. При этом международник считает — в решении о введении виз есть как позитив, так и определенные риски.

“Это может быть одним из предохранителей для того, чтобы усилить контроль за выездом и въездом в Украину. С другой стороны, российские военные или шпионы ранее не нуждались в разрешении на аннексию Крыма или агрессии на Донбассе. При желании, ГРУ может проникнуть на территорию и другими способами, визы им не нужны”, — подчеркнул Солодкий.

Если биометрический режим будет введен, главным вопросом будет реакция России. Очевидно, за этим решением могут последовать и зеркальные шаги.

Однако дипломат Богдан Яременко, комментируя OBOZREVATEL инициативу Климкина, подчеркнул, что Россия все же откажется от зеркальных мер в отношении Киева. Причина — нежелание терять коммуникации с Украиной.

Пограничный контроль

“Традиционно страны используют режим обоюдности в таких случаях. Конечно, бывают исключения. Мы, к примеру, с 2005 по 2017 годы установили в одностороннем порядке безвизовый режим для ряда стран ЕС. В данном случае, понимая, что в Москве заинтересованы в коммуникации с Украиной, с точки зрения влияния на нашу страну, возможно, и не будет с их стороны зеркального ответа”, — сказал дипломат Богдан Яременко.

В пользу этой версии играет заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о нежелании России водить зеркальные меры из-за ограничения на въезд в Украину россиян. Вероятно, в РФ такой шаг в очередной раз преподнесут в качестве "дружеского" жеста.

Как обстоит ситуация сейчас?

К гражданам России и на данный момент приковано пристальное внимание со стороны пограничников.

Во-первых, в Украине уже есть решение Совета национальной безопасности и обороны — в отношении россиян действует двухступенчатый контроль. Кроме подачи биометрических данных, россияне должны заблаговременно уведомлять Госпогранслужбу о том, что они будут ехать в Украину, а также предоставить минимальный объем информации о себе.

Во-вторых, в рамках введения Украиной военного положения в отдельных областях, для граждан РФ мужского пола возрастом от 16 до 60 лет запрещен въезд на территорию Украины. И после окончания действия ВП спецрежим продолжился.

Сам же Павел Климкин поддерживает идею полноценного запрета на въезд этим категориям людей. При этом особое внимание пограничники уделяют и женщинам, которые хотят попасть на территорию страны.

Со всеми гражданами РФ проводятся усиленные интервью для выяснения цели их визита в Украину, кроме того, их проверяют по всем существующим базам, не нарушали ли они правила въезда на временно оккупированные территории Украины.