"Втянул Джулиани?" В Украине отреагировали на громкое увольнение Волкера

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, об увольнении которого стало известно 28 сентября, качественно выполнял свою работу.

Об этом заявили пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший министр иностранных дел Павел Климкин. "Волкер – это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны, это очень редко случается в политике", – написал последний на своей странице в Twitter.

"С Куртом нам в Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", – отметил Порошенко.

Курт Волкер

В свою очередь украинский журналист Сергей Сидоренко в Facebook-аккаунте предположил, что Волкеру "есть что сказать о не всегда чистой политике Трампа по Украине".

Журналист Георгий Тихий добавил, что политик, вероятно, ушел в отставку для того, чтобы на допросе в Конгрессе "говорить все, как есть".

"Из жалобы обличителя кажется, что Джулиани и Ко таки втянули Волкера в свою сомнительную деятельность: выбивание "услуг" с Украиной, не гнушаясь шантажом военной поддержкой.

Вчера Джулиани ушел настолько далеко, что опубликовал в соцсети скриншот частного смс Волкера, где он координирует встречу с [cоветником Зеленского Андреем] Ермаком", – написал он на своей странице в Facebook.

Курт Волкер-це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі-це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 28, 2019

З Куртом нам в Україні почувалося впевненіше - і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США. Ти встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику. Щиро вдячний, Курте! — Петро Порошенко (@poroshenko) September 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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