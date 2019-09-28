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28 сентября • обновлено в 18:54
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"Втянул Джулиани?" В Украине отреагировали на громкое увольнение Волкера

4.7т Читать материал на украинском

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, об увольнении которого стало известно 28 сентября, качественно выполнял свою работу.

Об этом заявили пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший министр иностранных дел Павел Климкин. "Волкер – это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны, это очень редко случается в политике", – написал последний на своей странице в Twitter.

"С Куртом нам в Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", – отметил Порошенко.

Новости
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Курт Волкер

Курт Волкер

В свою очередь украинский журналист Сергей Сидоренко в Facebook-аккаунте предположил, что Волкеру "есть что сказать о не всегда чистой политике Трампа по Украине".

Журналист Георгий Тихий добавил, что политик, вероятно, ушел в отставку для того, чтобы на допросе в Конгрессе "говорить все, как есть".

"Из жалобы обличителя кажется, что Джулиани и Ко таки втянули Волкера в свою сомнительную деятельность: выбивание "услуг" с Украиной, не гнушаясь шантажом военной поддержкой.

Вчера Джулиани ушел настолько далеко, что опубликовал в соцсети скриншот частного смс Волкера, где он координирует встречу с [cоветником Зеленского Андреем] Ермаком", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Персоны
Курт Волкер Петр Порошенко Павел Климкин
Место
Украина
Теги
политика скандалы
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Нема паніки в "порохоботів". Бо це хоч і скрутна новина, але те що ця новина погана ще не ясно. Зважаючи на початок процедури імпічменту Трампа ця новина може бути позитивною. Волкер з'явиться у іншій адміністрації, підтримуючи Україну вже на іншому рівні. Просто без Трампа.
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Доу Джон
Доу Джон
Свистуненко Георгій, импичменту не буде.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Порохоботы в панике.
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Питон Каа
Питон Каа
В мире поняли, что работать с украинскими политиками - самый быстрый способ зашквариться и превратиться в политический труп. Кто же этого Волкера теперь на работу возьмет...?
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Питон Каа, после импичмента Трампа любой.
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