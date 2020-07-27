Вторжение России из Крыма: Волкер оценил вероятность атаки

Россия вряд ли осуществит военное вторжение в Украину с территории оккупированного Крыма.

Об этом в интервью "Радіо Свобода Україна" рассказал бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

При этом дипломат отметил, что в РФ есть все возможности вторгнуться на материковую Украину с аннексированного полуострова, однако Кремль не пойдет на это.

"Они (Россия. – Ред.) прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет", – сообщил Волкер.

Он подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну против нашей страны, убивая украинцев.

"Все это происходит в форме насилия, с применением вооруженных сил, разведки, кибератак", – подытожил Волкер.

Ранее Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин "слабый" как политический лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.