"Второй вопрос" Зеленского уже более года блокирует его собственное монобольшинство, – Шахов

Вопрос, который президент Владимир Зеленский анонсировал для "общенародного опроса" – создание свободной экономической зоны на Донбассе – уже второй год находится на рассмотрении Верховной Рады.

Об этом народный депутат Сергей Шахов, который в Раду избран от Луганщины, написал на своей странице в Facebook. По словам Шахова, законопроект №2070, который был представлен им, блокирует парламентское монобольшинство, то есть президентская фракция "Слуга народа".

Шахов намекнул, что президент присвоил его идею только для предвыборного пиара.

"Вот какие дела: сначала полное игнорирование со стороны монобольшинства и правительства, а перед выборами – это вопрос номер два от Зеленского. Очень хорошо, что власть готова слышать и поддерживать разумные мысли. Очень плохо, что она делает это только перед выборами и только для пиара", – написал Шахов.

Отметим, 14 октября Зеленский озвучил первый вопрос. Он звучит так: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? 15 октября президент озвучил вопрос номер два: "Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

Напомним, законопроект №2070 был зарегистрирован в сентябре прошлого года, однако на голосование так и не попал, поскольку его блокировали в профильных комитетах Рады. Он предусматривает временное освобождение от налогов на добавленную стоимость и на землю, предприятий, которые зарегистрированы и работают в Луганской и Донецкой областях и на которых работают местные жители. В то же время такие предприятия обязуются увеличить заработную плату своим работникам к размеру, который как минимум вдвое превышает минимальную зарплату, а также потратить сэкономленные от налогов средства на развитие инфраструктуры региона.