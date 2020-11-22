Второй тур выборов в Днепре: у Филатова объявили новые данные параллельного подсчета

Мария Шевчук Политика 23:56, 22.11.2020 Обновлено: 23:57, 22.11.2020

В Днепре в воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур местных выборов городского головы. Избирательный штаб Филатова продолжает параллельный подсчет голосов, уже обработаны почти 62% голосов.

За действующего мэра во время 2-го тура выборов городского головы проголосовали 78,94% избирателей, передает Днепровская панорама.

У оппонента Филатова на данный момент – 18,23%.

Явка в ходе 2-го тура выборов мэра в Днепре составила 26,65% и стала одной из самых высоких по Украине.

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