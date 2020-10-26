Второй тур выборов мэров может затянуться до декабря: в ЦИК назвали причины

Второй тур выборов мэров в некоторых городах Украины может пройти не в ноябре, как в большинстве, а затянуться до декабря из-за возможных судебных разбирательств.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, передают "Украинские новости". Напомним, повторное голосование на местных выборах назначается в украинских городах с более 75 тыс. избирателей, где ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

"На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой.

Тем более никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся к принятию решения судом. Судебное разбирательство – это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря", – сказал Дубовик.

Замглавы ЦИК отметил, что точно назвать даты проведения второго тура сейчас невозможно, поскольку, согласно Избирательному кодексу, он может быть назначен в воскресенье в пределах трехнедельного срока после подписания протокола.

Дубовик не исключил, что это может быть 1 или 8 ноября, но с большей вероятностью, по его мнению, – вторая половина месяца.

"Второй тур могут назначить быстро, если будут готовы его проводить. Но ясно, что есть разумные сроки и разумный подход. В идеале может быть 15 ноября. Но это малореально. Как правило, голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября", – сказал Дубовик, добавив, что стоит учитывать "человеческий фактор".

Заместитель председателя ЦИК считает, что сами члены комиссий, которые считают голоса, не заинтересованы в очень быстром установлении результатов, поскольку они получают зарплату за каждый день работы.

Как писал OBOZREVATEL: