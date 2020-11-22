Второй тур выборов состоялся еще в 11 городах Украины: первые результаты

В воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур местных выборов, который проходил в еще 11 городах.

Так, избиратели выбирали мэров во Львове, Бердянске, Днепре, Дрогобыче, Полтаве, Николаеве, Славянске, Никополе, Ривне, Ужгороде и Черкассах.

По данным "Опоры" на 20:00, явка избирателей составила 29,23% (погрешность около 1,3%)

OBOZREVATEL собрал данные экзит-полов.

Львов

Во втором туре выборов городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый ("Самопоміч"), а кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка занимает второе место.

По данным экзит-пола "Студии Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report и обнародованного 22 ноября после окончания голосования, за Садового проголосовало 62,8%, за Синютку – 37,2%.

Предварительные данные по выборам во Львове.

Черкассы

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ("За будущее") побеждает во втором туре выборов мэра своего оппонента от партии "Голос" Виктора Евпака.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера", который был проведен компанией Liberty Report. Так, Бондаренко поддержали 54,25% избирателей, а за Евпака проголосовали 45,75%.

Предварительные данные по выборам в Черкассах.

Днепр

Выборы мэра в Днепре во втором туре предварительно выиграл действующий глава города Борис Филатов.

Такие данные экзит-пола обнародовал центр SOCIS. Согласно им,Филатов набрал 78,75%.

Его конкурент Загид Краснов получил всего 18,25% голосов избирателей.

Предварительные данные по выборам в Днепре.

Славянск

Во втором туре выборов в Славянске побеждает кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях, а кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов занимает второе место.

Такие данные экзит-пола предоставила компания "Reaserch&branding group". За Ляха проголосовало 58,8% избирателей, за Придворова – 41,2%.

Предварительные данные по выборам в Славянске.

Николаев

Во втором туре выборов в Николаеве побеждает действующий мэр города Александр Сенкевич. Кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка занимает второе место.

Такие данные экзит-пола предоставило издание НикВести. За Сенкевича проголосовало 61,6% избирателей, за Чайку – 38,4%.

Предварительные данные по выборам в Николаеве.

Полтава

Во втором туре выборов в Полтаве побеждает кандидат от "Слуги народа" Сергей Иващенко. Кандидат от"За майбутнє" Александр Мамай занимает второе место.

Такие данные опроса предоставило издание "Полтавщина". За Иващенко проголосовало 41,6% избирателей, за Мамая –32,1%.

Опрос по выборам в Полтаве.

OBOZREVATEL следил за ходом голосования и нарушениями во время избирательного процесса.

Результаты повторного голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день – то есть до 27 ноября включительно.

Второй тур выборов 22 ноября.

Напомним, что местные выборы состоялись в Украине 25 октября.

Второй тур был проведен сперва в семи городах: Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском.