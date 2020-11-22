Второй тур выборов состоялся еще в 11 городах Украины: первые результаты

В воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур местных выборов, который проходил в еще 11 городах.

Так, избиратели выбирали мэров во Львове, Бердянске, Днепре, Дрогобыче, Полтаве, Николаеве, Славянске, Никополе, Ривне, Ужгороде и Черкассах.

OBOZREVATEL собрал данные экзит-полов.

Во втором туре выборов городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый ("Самопоміч"), а кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка занимает второе место.

По данным экзит-пола "Студии Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report и обнародованного 22 ноября после окончания голосования, за Садового проголосовало 62,8%, за Синютку – 37,2%.

Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ("За будущее") побеждает во втором туре выборов мэра своего оппонента от партии "Голос" Виктора Евпака.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера", который был проведен компанией Liberty Report. Так, Бондаренко поддержали 54,25% избирателей, а за Евпака проголосовали 45,75%.

Выборы мэра в Днепре во втором туре предварительно выиграл действующий глава города Борис Филатов.

Такие данные экзит-пола обнародовал центр SOCIS. Согласно им,Филатов набрал 78,75%.

Его конкурент Загид Краснов получил всего 18,25% голосов избирателей.

Во втором туре выборов в Славянске побеждает кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях, а кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов занимает второе место.

Такие данные экзит-пола предоставила компания "Reaserch&branding group". За Ляха проголосовало 58,8% избирателей, за Придворова – 41,2%.

Во втором туре выборов в Николаеве побеждает действующий мэр города Александр Сенкевич. Кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка занимает второе место.

Такие данные экзит-пола предоставило издание НикВести. За Сенкевича проголосовало 61,6% избирателей, за Чайку – 38,4%.

Во втором туре выборов в Полтаве побеждает кандидат от "Слуги народа" Сергей Иващенко. Кандидат от"За майбутнє" Александр Мамай занимает второе место.

Такие данные опроса предоставило издание "Полтавщина". За Иващенко проголосовало 41,6% избирателей, за Мамая –32,1%.

OBOZREVATEL следил за ходом голосования и нарушениями во время избирательного процесса.

Результаты повторного голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день – то есть до 27 ноября включительно.

Напомним, что местные выборы состоялись в Украине 25 октября.

Второй тур был проведен сперва в семи городах: Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском.