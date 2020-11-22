Второй тур выборов 22 ноября: ЦИК озвучила явку по городам
На момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 средняя явка во втором туре выборов городских голов 22 ноября составила 29,53%.
Об этом сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии. Активнее всего голосовали жители Бердянска, явка в этом городе составила 39,23%.
Меньше всего избирателей пришло на участки в Днепре – 23,93%.
В остальных городах явка была следующей:
Никополь – 24,20%
Полтава – 25,52%
Черкассы – 26,02%
Ужгород – 27,94%
Николаев – 28,40%
Дрогобыч – 30,21%
Ривне – 30,35%
Славянск – 32,40%
Львов – 38,94%
Напомним, что в воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов – 2020 Повторное голосование назначено в 11 городах. В частности, жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянская, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс выбирают одного из двух кандидатов, которые не смогли получить безоговорочную победу в первом туре. OBOZREVATELследил на развитием событий онлайн.
Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад, 15 ноября, повторное голосование на выборах городского головы также произошло в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область) .