Второй тур выборов 22 ноября: ЦИК озвучила явку по городам

На момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 средняя явка во втором туре выборов городских голов 22 ноября составила 29,53%.

Об этом сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии. Активнее всего голосовали жители Бердянска, явка в этом городе составила 39,23%.

Меньше всего избирателей пришло на участки в Днепре – 23,93%.

В остальных городах явка была следующей:

Никополь – 24,20%

Полтава – 25,52%

Черкассы – 26,02%

Ужгород – 27,94%

Николаев – 28,40%

Дрогобыч – 30,21%

Ривне – 30,35%

Славянск – 32,40%

Львов – 38,94%

Напомним, что в воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов – 2020 Повторное голосование назначено в 11 городах. В частности, жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянская, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс выбирают одного из двух кандидатов, которые не смогли получить безоговорочную победу в первом туре. OBOZREVATELследил на развитием событий онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад, 15 ноября, повторное голосование на выборах городского головы также произошло в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область) .