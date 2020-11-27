Второй тур местных выборов в Украине: где будут голосовать 29 ноября

В воскресенье, 29 ноября, второй тур местных выборов в Украине состоится только в Черновцах.

В первом туре ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов избирателей, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

На повторном голосовании горожане будут выбирать мэра города между кандидатом от партии "Единая альтернатива", предпринимателем Романом Кличуком и представителем партии "Команда Михайлишина", депутатом городского совета Виталием Михайлишиным.

По данным Черновицкой ТИК, Кличук получил в первом туре 15 317 голосов (27,23%), а Михайлишин – 11 988 голосов (21,31%).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование прошло в 11 городах.