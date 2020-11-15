В городах Украины прошел второй тур местных выборов: предварительные результаты

Вечером 15 ноября появились первые результаты второго тура местных выборов в Украине.

Голосование прошло в Сумах, Одессе, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменец-Подольске и Украинке, что на Киевщине. OBOZREVATEL собрал первые итоги волеизлияния граждан.

О том, как украинцы делали свой выбор, читайте в нашей хронике по ссылке. О нарушениях во время второго тура читайте тут.

По данным экзитпола КМИС (на 20:00), на выборах мэра с 56,7% предварительно побеждает действующий городской глава Геннадий Труханов, сопредседатель партии "Доверяй делам".

Его конкурента, представителя "ОПЗЖ" Николая Скорика, предварительно поддержали 40,9% избирателей.

2,2% респондентов ответили, что не поддержали ни одного кандидата либо испортили свой бюллетень.

В первом туре Труханов получил 37,54% (77 518 голосов), а нардеп Скорик – 19,06% (39 351).

Экзитпол от ОО "НТЖ" показал, что на выборах больше шансов победить у Игоря Колыхаева ("Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!"). За него проголосовали 67,03% участников опроса.

У его соперника Владимира Сальдо (партия "Блок Владимира Сальдо") – 32,97%.

В первом туре замглавы парламентского комитета по аграрной и земельной политике Колыхаева поддержали 30,75% (22 777 голосов), а экс-мэра Херсона (2002-2012 года) Сальдо – 17,09% (12 660).

Согласно данным экзитпола исследовательской компании "Ю.С.С.", кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко побеждает с 62,2%.

Его оппонент, самовыдвиженец Владимир Мельниченко получил 36,8%.

В первом туре директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани" Мельниченко получил 40,47% (10 048 голосов), а Поситко – 35,46% (8803).

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