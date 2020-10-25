Второй тур местных выборов обязательно будет, – Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что второй тур местных выборов обязательно состоится.

Председатель парламента отметил, что ранее ВР отозвала проект постановления, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, передает "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, будет… Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", – сказал нардеп.

Разумков подчеркнул, что местные громады должны получить легитимную власть.

"Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации… и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью… поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат", – добавил он.

Относительно отозванного проекта постановления, Разумков сказал, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ВР Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах, однако не принял участие во всеукраинском опросе, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.