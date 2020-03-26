Второй раз в истории: в Украине женщина получила генеральское звание

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Юлии Лапутиной.

Как сообщила пресс-служба СБУ, во второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание.

"Настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", – отметили в спецслужбе.

Напомним, в октябре 2018 года начальница Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей стала первой женщиной в Украине, которая получила звание генерал-майора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта Владимир Зеленский сменил руководство Службы безопасности Украины в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также назначил заместителя главы спецслужбы.

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