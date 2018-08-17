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"Второй раунд" драки: нардепы эпично сцепились в лифте

14.6тЧитать новость на украинском

После драки в прямом эфире телеканала "Прямой" народные депутаты Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Сергей Шахов ("Наш край") продолжили выяснять отношения в лифте.

"В следующий раз думай головой", - заявил Мосийчуку Шахов, и обозвал его "политической проституткой". В ответ тот ударил оппонента в лицо.

В результате разнимать нардепов пришлось пассажирам лифта.

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Конфликт между политиками вспыхнул после того, как Шахов в прямом эфире заявил Мосийчуку, что тот "ходит на гей-парады". "Радикал" потребовал от своего оппонента извинений, назвав его "базарной бабой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосийчук в прямом эфире сцепился с нардепом от "Блока Петра Порошенко".

Персоны
Сергей ШаховИгорь Мосийчук
Место
УкраинаКиев
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