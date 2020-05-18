Власти Украины собираются предложить отдельную платформу для переговоров по возвращению аннексированного Россией Крыма.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Алексей Резников рассказал о планах по возврату Крыма

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", – отметил он.

По словам Резникова, Украина будет предлагать формат международных переговоров о возврате Крыма и обсуждает его со своими партнерами.

"В первую очередь, когда я был у президента с премьер-министром, и мне предложили возглавить это министерство, то я сразу задал вопрос: "Я правильно понимаю, что мы говорим и о временно оккупированном Крыме, и о временно оккупированной части Донбасса?". Ответ был: "Да, правильно понимаешь, только так и не иначе", – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что первой его официальной командировкой в должности министра реинтеграции была поездка в Херсонскую область, на линию административной границы с Крымом.

Как писал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина планирует возвращать Крым путем развития собственного государства и с помощью международного давления.