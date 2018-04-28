"Второго Крыма не будет": Москаль рассказал о работе ФСБ на Закарпатье

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что ФСБ России пытается спровоцировать в регионе антивенгерские и антиукраинские настроения, но это не получается.

"Вдумайтесь, венгры в Украине составляют 0,04% от всего населения, и они компактно проживают только на Закарпатье. Они что, "делают погоду"?... Это ФСБ России "подогревает" эту тему, но у них ничего не получается... Что бы здесь не было ‒ здесь второго Крыма не будет. Все, что Россия здесь задумывала, ‒ она все проиграла", - отметил он, сообщает "Радио Свобода".

Москаль обратил внимание, что в Берегово только 50% населения являются этническими венграми и поэтому не может быть, чтоб в городе никто не говорил по-украински.

Новости Венгрия выдвинула очередной ультиматум Украине

Глава ОГА заявил, что Украина имеет с Венгрией два прямых договора, предусматривающие возможность двуязычного названия улиц, обучения на венгерском языке, установку памятников, которые венгры ставят за свой счет.

"Если мы хотим идти в Европу и НАТО, то мы должны исповедовать те ценности, а защита национальных меньшинств для Европы ‒ это святое. Титульные нации ‒ в Украине украинцы, в Венгрии – венгры, в Польше – поляки, ‒ обязаны гарантировать права национальных меньшинств", - подчеркнул он.

Москаль также добавил, что в Венгрии можно спокойно ходить с украинским флагом и в вышиванке и ничего за это не будет.

Как сообщал "Обозреватель", 24 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ближайшее время ожидается новый виток обострения отношений между Украиной и Венгрией.