ВСУ получили одну из последних модификаций Javelin

Политика 11:24, 24.06.2020 Обновлено: 12:07, 24.06.2020

В Вооруженные силы Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

Как сообщила 24 июня пресс-служба Министерства обороны Украины, это первая партия по контракту, подписанному в декабре 2019 года. Ракеты и вспомогательное оборудование прибыли еще 16 июня.

Вооружение на общую сумму 27 миллионов долларов поступило в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи".

"Проект предусматривает поставку для Вооруженных сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", – уточнили в сообщении Минобороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Вы засранцы, – Зеленский эмоционально обратился к дальнобойщикам

В Житомире избили представителя партии Шария: брызнул слезоточивым газом в ветерана "Азова". Видео

"Ангелы-хранители сработали!" Как простые люди стали героями, спасая жертв резни на Житомирщине

Аллахвердиева стала на сторону "слуг" и назвала фейком разговор о "корабельной сосне": украинцы не поверили

Корниенко и Арахамия заявили, что разговор об Аллахвердиевой "смонтирован": она отреагировала